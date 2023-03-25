Владимир Путин и Эрдоган обсудили по телефону спецоперацию и двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

— В ходе разговора обсуждались шаги по улучшению отношений между Турцией и Россией и события, связанные с российско-украинским конфликтом, — рассказали в канцелярии турецкого президента.

Отмечается, что турецкий лидер поблагодарил президента России за его позитивную позицию в отношении продления черноморской зерновой инициативы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эрдоган уверен, что Турция и Россия могут сделать новые шаги на основе экономического сотрудничества, согласованного в Сочи.

Два месяца назад стороны по телефону обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами. В частности, главы государств обратили внимание на взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового «хаба».

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Айрат Назипов