Владимир Путин рассказал Эрдогану о «деструктивной линии киевского режима»

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами. Информация опубликована на сайте Кремля.

В частности, главы государств обсудили взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового «хаба».

Также речь зашла и про Украину. По инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека был затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными.

— Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники. Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества, — сказано в публикации.

Фото: kremlin.ru

Кроме того, обсуждались вопросы нормализации турецко-сирийских отношений, в том числе в контексте инициативы Анкары о запуске консультаций с участием российских, турецких и сирийских представителей.

Еще в начале этого года Владимир Путин в разговоре с Эрдоганом отметил деструктивное влияние Запада на ситуацию на Украине.

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Айрат Назипов