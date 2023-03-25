Товарооборот между Россией и Испанией за год вырос на 8,5%

Товарооборот между Россией и Испанией в прошлом году вырос на 8,5% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает посольство РФ в Мадриде:

— Несмотря на присоединение Мадрида к нелегитимным антироссийским санкциям ЕС и общий негативный фон в наших отношениях, двусторонний товарооборот в 2022 году продемонстрировал позитивную динамику и достиг €8,9 млрд, — рассказали ТАСС в диппредставительстве.

Там пояснили, что российский экспорт в Испанию увеличился на 26,4% и составил €7,6 млрд, а испанский импорт в Россию упал на 42%, до €1,28 млрд.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

— Такие показатели в значительной степени можно объяснить наращиванием поставок сюда отечественного СПГ (на 46%) и в целом подросшими стоимостными объемами топливно-энергетической продукции, — объяснили в посольстве.

Напомним, Испания вдвое увеличила импорт российского газа. По сведениям СМИ, импорт природного газа из России в Испанию с января 2022 года вырос более чем на 190%. Испанские компании в этот период закупили в России газ в объеме 6,3 тыс. ГВт·ч.



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Айрат Назипов