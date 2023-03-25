В Казани ограничат движение по улице Академика Сахарова

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

В два этапа будет закрыт для движения транспорта участок улицы Академика Сахарова в Казани. Как сообщает мэрия, это связано со строительством трассы водопровода.

С 27 марта по 6 апреля будет полностью закрыт местный проезд возле дома №17 по улице Сахарова, а с 12 апреля по 12 мая — частично.

Фото: google maps (скриншот)

Накануне в Казани ограничили движение по улице Шаляпина вблизи дома №32. На участке закрыли проезжую часть и тротуар из-за работ, связанных со строительством водопровода и канализации. Завтра специалисты должны завершить работы.

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Айрат Назипов