В Казани ограничат движение по улице Академика Сахарова
В два этапа будет закрыт для движения транспорта участок улицы Академика Сахарова в Казани. Как сообщает мэрия, это связано со строительством трассы водопровода.
С 27 марта по 6 апреля будет полностью закрыт местный проезд возле дома №17 по улице Сахарова, а с 12 апреля по 12 мая — частично.
Накануне в Казани ограничили движение по улице Шаляпина вблизи дома №32. На участке закрыли проезжую часть и тротуар из-за работ, связанных со строительством водопровода и канализации. Завтра специалисты должны завершить работы.
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