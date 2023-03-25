В Зеленодольском районе Татарстана бездомные собаки загрызли десятки кур

Фото: скриншот

Стая собак растерзала домашнюю птицу в деревне Гари в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Как говорят местные жители, такие нападения происходят регулярно. Свора бездомных собак выходит на охоту преимущественно в ночное время.

— Соседка пришла. Я только готовилась их покормить. Говорю, сейчас пойду кормить. А она говорит, там некого кормить. Куры все мертвые лежат, — рассказала Раиса Егорова.

Фото: скриншот

В деревне рассказали, что собаки загрызли уже больше 60 кур. Вопрос о нападениях не раз поднимался в исполкоме Зеленодольского района. Служба отлова животных должна была приехать и забрать безнадзорных собак.

— Сегодня, когда я задал руководителю исполкома вопрос, производится ли отлов. Он сказал, да. Я попросил предоставить мне какую-либо информацию, фотоотчет. Но отчет мне не был предоставлен, — отметил председатель МОО ТОС «Поселок Гари» Юрий Калашников.

Сейчас местные жители собирают подписи для коллективного обращения в прокуратуру.

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Айрат Назипов