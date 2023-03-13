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В Альметьевском районе Татарстана выявили незаконную свалку площадью 700 «квадратов»

14:34, 13.03.2023
В Альметьевском районе Татарстана выявили незаконную свалку площадью 700 «квадратов»
Фото: eco.tatarstan.ru

Несанкционированную свалку строительных отходов обнаружили экологи Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии Татарстана. Нарушение выявили в селе Калейкино Альметьевского района.

— Площадь захламленной территории составила более 700 кв.м, объем — 150 куб.м, — рассказали в пресс-службе министерства.

Для установления собственника земельного участка специалисты направили запрос в Управление Росреестра по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе экологи потребовали убрать пять снежных свалок в Нижнекамске. В адрес ответственных лиц были направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушения в течение двух месяцев.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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