В Альметьевском районе Татарстана выявили незаконную свалку площадью 700 «квадратов»
Несанкционированную свалку строительных отходов обнаружили экологи Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии Татарстана. Нарушение выявили в селе Калейкино Альметьевского района.
— Площадь захламленной территории составила более 700 кв.м, объем — 150 куб.м, — рассказали в пресс-службе министерства.
Для установления собственника земельного участка специалисты направили запрос в Управление Росреестра по Татарстану.
На прошлой неделе экологи потребовали убрать пять снежных свалок в Нижнекамске. В адрес ответственных лиц были направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушения в течение двух месяцев.
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