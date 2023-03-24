Минтруд России утвердил список из 149 профессий для прохождения альтернативной службы

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Министерство труда и социальной защиты России утвердило новый список профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы на 2023 год. В опубликованном приказе — 149 пунктов.

Перечень включает в себя 64 рабочих профессии. В эту категорию входят водитель, грузчик, кондуктор, коневод, машинист, маляр, пекарь, плотник и другие.

Также в документе есть 84 специальности должностных служащих. В список вошли: акушерка, артист, врач, инженер, учитель, химик и другие.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Альтернативную гражданскую службу россияне могут проходить взамен военной службы по призыву. Как правило, ее проходят лица, годные по состоянию здоровья к военной службе, но отказывающиеся ее проходить по идеологическим или религиозным причинам либо представители отдельных категорий населения, например малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни.

В конце октября прошлого года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Так, закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России» дополнился статьей 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации».

Согласно новой статье, лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить такую службу в указанных организациях.



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Айрат Назипов