Замглавы Тукаевского райисполкома Татарстана отправили под домашний арест

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Советский суд Казани доставлен первый замглавы Тукаевского райисполкома Ильмир Яббаров. Следком просил отправить 32-летнего чиновника под домашний арест, сообщает журналист «Реального времени». Суд удовлетворил ходатайство — Яббаров пробудет под домашним арестом до 21 мая.

Яббарова задержали 22 марта, после обысков по месту жительства и в администрации района. Остальные следственные действия с ним проводили в Казани — включая предъявление обвинения и допросы. Две ночи он провел в изоляторе временного содержания МВД.



Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По данным источников «Реального времени», в деле против Яббарова фигурируют три статьи — мошенничество в сфере социальных выплат, превышение полномочий и взятка. Первоначальное обвинение предъявлено лишь по двум из них.

Так, чиновнику инкриминируют незаконное получение его семьей в 2019 году субсидии под миллион рублей на строительство дома на родине — в Муслюмовском районе. Деньги выделялись по федеральной программе с целью поддержать работающих на селе молодых специалистов. По версии СК, семья Яббарова условиям программы не соответствовала, однако по просьбе чиновника его пока неустановленные коллеги из Муслюмовского райисполкома закрыли на это глаза. Теперь их подозревают в превышении должностных полномочий.

Коррупционный эпизод в деле Яббарова связан с выделением земельного участка по результатам аукциона. По версии следствия, он был проведен незаконно, с ограничением конкуренции, и заинтересованное в получении земли лицо отблагодарило чиновника взяткой в 30 тысяч рублей.



Посредницей этой взятки силовики считают Татьяну Холкину, директора челнинского ООО «Центр недвижимости и права». Ее также задержали по этому делу.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Обвинения в коррупции замглавы исполкома Тукаевского района отрицает. Однако, как сообщил на заседании следователь, вину по двум эпизодам дела Яббаров полностью признал. Его интересы защищает адвокат Станислав Хораськин, ранее работавший в СК, в том числе по самым громким земельным делам в Закамье.

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Ирина Плотникова