У берегов Камчатки произошло землетрясение

Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/t.me

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН.

По оперативным данным, эпицентр находился в 51 километре от Усть-Камчатска на глубине 33 километров.

О пострадавших не сообщается. Также нет информации о каких-либо разрушениях в регионе.

В сентябре 2021 года, в Мексике после землетрясения магнитудой 7,1 балла было зарегистрировано свыше 70 повторных подземных толчков. Очаг самого крупного землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Акапулько в штате Герреро.

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Айрат Назипов