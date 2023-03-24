Лимит оплаты стикерами без PIN-кода установили в 3 тыс. рублей

Национальная система платежных карт (НСПК) установила лимит на проведение операций с помощью платежного стикера без ввода PIN-кода на уровне 3 тыс. рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

Платежный стикер — форм-фактор карты «Мир», который можно прикрепить к смартфону или чехлу и расплачиваться телефоном бесконтактно.

— Лимиты на проведение операций с помощью стикера без ввода PIN-кода платежная система «Мир» установила на уровне 3 тыс. рублей, как и по обычной бесконтактной карте, — сообщили в НСПК.

Там также отметили, что при потере стикера алгоритм действий такой же, как и при потере пластиковой карты: стикер сразу нужно заблокировать в мобильном приложении банка или обратиться в кредитную организацию.

На середину марта к выпуску и тестированию стикеров приступили 16 банков: среди них Сбер, «Тинькофф», «Альфа» и МТС. Новую систему тестируют в ВТБ, «Почта Банке», «Хоум кредите».

Подчеркнем, что банки-эквайеры, обслуживающие терминалы в торговых точках, имеют право самостоятельно устанавливать пороги операций без ввода PIN-кода в рамах ограничений от платежной системы.

После начала спецоперации России на Украине сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay стали недоступны для карт Visa и Mastercard.



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Илина Хакимова