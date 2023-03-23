Совет World Athletics продлил отстранение российских легкоатлетов, но восстановил членство ВФЛА

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщил глава организации Себастьян Коу.

— Атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии все еще отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине, — приводит его высказывания «РИА Новости».

При этом Совет ассоциации восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. Она была отстранена в 2015 году из-за допинговых нарушений. По словам Коу, были созданы условия для восстановления ВФЛА. Их удалось выполнить.

Фото: vk.com/rusaf_official

Напомним, World Athletics продлил отстранение ВФЛА в ноябре 2021 года. Тогда за такое решение проголосовали 126 делегатов от национальных федераций. Против проголосовали 18 человек, 34 — воздержались.



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Айрат Назипов