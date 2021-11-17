World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) продлено — таким было сегодняшнее решение Конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

За отстранение отдали свой голос 126 делегатов от национальных федераций. Против проголосовали 18 человек, 34 — воздержались, сообщает ТАСС.

ВФЛА лишили членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор ее отстранение продлевалось 15 раз.

Фото: worldathletics.org

Выплаты штрафов за антидопинговые нарушения со стороны России позволили Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) покрыть значительную часть расходов за 2020 год.

Маргарита Головатенко