World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
Отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) продлено — таким было сегодняшнее решение Конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
За отстранение отдали свой голос 126 делегатов от национальных федераций. Против проголосовали 18 человек, 34 — воздержались, сообщает ТАСС.
ВФЛА лишили членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор ее отстранение продлевалось 15 раз.
Выплаты штрафов за антидопинговые нарушения со стороны России позволили Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) покрыть значительную часть расходов за 2020 год.
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