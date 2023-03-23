Стали известны сроки проведения акции «Чистые леса Татарстана»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о проведении республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана». Она пройдет в два этапа: с 17 апреля по 17 июня и с 11 сентября по 11 ноября 2023 года.

Согласно документу, в этот период Минлесхоз должен совместно с пользователями лесных участков принять меры по очистке лесов от твердых коммунальных отходов, уборке сухостоя и валежника. Еще ведомство должно заняться ремонтом и обустройством беседок, информационных щитов и аншлагов, установленных на землях лесного фонда.

Также Кабмин поручил Минмолу привлечь к акции молодежные общественные организации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что за последние 5 лет на природоохранные мероприятия в Татарстане было направлено 51,8 млрд рублей. Благодаря им улучшены экологические условия для 2,3 млн человек, а также предотвращен ущерб на сумму 58 миллиардов рублей. Такие сведения на итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов республики озвучил глава ведомства Александр Шадриков.

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Айрат Назипов