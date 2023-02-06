Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о повышении ответственности за нарушение правил охоты

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о повышении минимального порога штрафа за нарушение правил охоты, сказано в электронной базе.



Штраф предложено поднять с 500 рублей до двух тысяч рублей, также предполагается возможность лишения права на охоту от года.

Сейчас за нарушение правил охоты предусмотрен штраф от 500 рублей до четырех тысяч рублей, возможна конфискация орудий охоты. Также предусмотрено лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет. Документ предлагает лишать права на охоту может быть установлено сроком от одного года.

Правительство России поддержало законопроект. В отзыве отмечается, что авторы должны дополнить пояснительную записку информацией, подтверждающей неэффективность существующих мер воздействия.

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Маргарита Головатенко