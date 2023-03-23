Почти 200 млрд рублей положили на вклад жители Приволжья за первые два месяца года

За январь и февраль 2023 года клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка положили на вклады 199,6 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период времени в прошлом году. Общий объем привлеченных средств физических лиц в Татарстане составил более 41 млрд рублей.

Более 60% клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка разместили свои средства на срок от 3 месяцев до 1 года, 25% предпочли более длинные сроки — от 1 года.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В прошлом году Сбер успешно отразил 490 DDoS-атак и предотвратил 173,1 млрд рублей потерь своих клиентов от фрода».