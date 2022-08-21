Ученые КФУ разрабатывают вакцину от африканской чумы свиней

Ученые Института фундаментальной медицины и биологии КФУ разрабатывают вакцину против африканской чумы свиней. Об этом сообщается на сайте университета. Препарат основан на аденоассоциированном вирусном векторе.

Африканская чума свиней — вирусная болезнь свиней, наносящая огромный экономический ущерб. Он измеряется десятками миллиардов долларов.

Фото: kpfu.ru

На первом этапе разработки ученые уже создали некоторое количество препарата и провели лабораторные исследования.

— На данном этапе мы уже наработали некоторое количество генетического препарата на основе аденоассоциированного вирусного вектора, который содержит гены наиболее иммунногенных белков африканской чумы свиней (АЧС). На сегодня мы провели испытания invitro (лабораторные исследования). Полученный нами препарат поражает стволовые клетки свиньи, не вызывая токсического эффекта. Он способен синтезировать необходимые целевые белки, наличие которых в клеточном субстрате мы подтвердили различными биологическими методами, — пояснила Елена Закирова, ведущий научный сотрудник НИЛ «Регенеративная ветеринария» Института фундаментальной медицины и биологии КФУ.

Фото: kpfu.ru

Далее медики проведут испытания на лабораторных животных.

— Затем, в случае подтверждения эффективности на лабораторных животных, мы планируем выход на целевую группу животных — свиней, с последующим заражением вирулентными штаммами африканской чумы, — рассказала Закирова.

Все исследования уже заняли около года.

— Нам нужно понять, какова должна быть дозировка препарата, кратность введения, изучить влияние вакцины на иммунную и другие системы организма, — добавила специалист.

Инфицированные свиньи чаще всего гибнут, а переболевшие являются носителем вируса. Такие животные подвергаются убою. Человеку болезнь не передается.

Фото: kpfu.ru

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории, создать вакцину на основе живого вируса африканской чумы свиней не удалось. Поэтому ученые всего мира ищут варианты разработки препарата на основе различных вирусных векторов. Сотрудники КФУ выбрали аденоассоциированный вектор.

— Мы не используем вирус целиком. Наша вирусная конструкция содержит наиболее консервативные последовательности белков, которые имеются практически в неизмененном виде у всех штаммов АЧС, их насчитывается порядка 12, — подчеркнула Закирова.

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Елизавета Пуншева