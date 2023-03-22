В Федерации хоккея России раскритиковали решение IIHF по продлению отстранения сборной от соревнований

Федерация хоккея России опубликовала официальное заявление по поводу решения международного Совета Международной федерации хоккея (IIHF). Организация продлила отстранение сборных РФ и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой на сезон 2023/24.

— Отстранение сборной России от участия в чемпионатах мира и иных соревнованиях по надуманной причине «безопасности участников» — это решение, которое не несет в себе ни конструктива, ни пользы для мирового хоккея, — сказано в заявлении.

В федерации добавили, что они продолжат предпринимать все возможные усилия для возвращения сборных на международные соревнования.

Фото: pixabay.com

Напомним, в IIHF заявили, что повторное включение сборных России и Белоруссии в соревнования организации «пока небезопасно».

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Айрат Назипов