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В Федерации хоккея России раскритиковали решение IIHF по продлению отстранения сборной от соревнований

22:09, 22.03.2023 1
В Федерации хоккея России раскритиковали решение IIHF по продлению отстранения сборной от соревнований
Фото: fhr.ru

Федерация хоккея России опубликовала официальное заявление по поводу решения международного Совета Международной федерации хоккея (IIHF). Организация продлила отстранение сборных РФ и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой на сезон 2023/24.

— Отстранение сборной России от участия в чемпионатах мира и иных соревнованиях по надуманной причине «безопасности участников» — это решение, которое не несет в себе ни конструктива, ни пользы для мирового хоккея, — сказано в заявлении.

В федерации добавили, что они продолжат предпринимать все возможные усилия для возвращения сборных на международные соревнования.

Фото: pixabay.com

Напомним, в IIHF заявили, что повторное включение сборных России и Белоруссии в соревнования организации «пока небезопасно».

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Айрат Назипов
СпортХоккей

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 мар
    Плаксы на ЧМ не едут. Платочки закончились.
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