Движение по автодороге Набережные Челны — Сарманово — Тлянче-Тамак закроют до конца сентября

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

С 1 апреля в Тукаевском районе Татарстана временно закроется для движения транспорта автомобильная дорога Набережные Челны — Сарманово — Тлянче-Тамак. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Ограничение будет действовать до 30 сентября 2023 года. На этот период на участке будет производиться ремонт.

— Для объезда водителям предлагается автомобильная дорога общего пользования регионального значения Республики Татарстан Набережные Челны — Сарманово — Казаклар — Тлянче-Тамак и Набережные Челны — Сарманово, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с 1 апреля в Альметьевском районе Татарстана временно перекроют дорогу Альметьевск — Лениногорск. На участке будут ремонтировать железнодорожный переезд. Рабочие должны управиться до 16 апреля, после чего трасса снова будет открыта.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов