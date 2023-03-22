Движение по автодороге Набережные Челны — Сарманово — Тлянче-Тамак закроют до конца сентября
С 1 апреля в Тукаевском районе Татарстана временно закроется для движения транспорта автомобильная дорога Набережные Челны — Сарманово — Тлянче-Тамак. Об этом сообщает Миндортранс РТ.
Ограничение будет действовать до 30 сентября 2023 года. На этот период на участке будет производиться ремонт.
— Для объезда водителям предлагается автомобильная дорога общего пользования регионального значения Республики Татарстан Набережные Челны — Сарманово — Казаклар — Тлянче-Тамак и Набережные Челны — Сарманово, — рассказали в пресс-службе.
Напомним, с 1 апреля в Альметьевском районе Татарстана временно перекроют дорогу Альметьевск — Лениногорск. На участке будут ремонтировать железнодорожный переезд. Рабочие должны управиться до 16 апреля, после чего трасса снова будет открыта.
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