В Татарстане временно закроют движение по автодороге Альметьевск — Лениногорск

В Альметьевском районе Татарстана временно перекроют дорогу Альметьевск — Лениногорск. Ограничения начнут действовать с 1 апреля 2023 года, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

На дороге будут ремонтировать железнодорожный переезд. Рабочие должны управиться до 16 апреля, после чего трасса снова будет открыта.

— Для объезда предлагаются автодороги общего пользования регионального значения Республики Татарстан: Альметьевск — Чупаево, Кичуй — Кузьминовка, «Казань — Оренбург» — Маметьево — Чупаево, «Альметьевск — Чупаево» — Кичучатово и по автомобильной дороге общего пользования федерального значения Республики Татарстан Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан, с установкой дорожных знаков согласно утвержденной схеме организации дорожного движения, — сказано в сообщении.

Фото: pxhere.com

На прошлой неделе в Казани перекрыли дорогу в обе стороны по улице Химической от улицы Васильченко до Тэцевской. Все из-за того, что на сетях «Водоканала» произошла авария.

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Айрат Назипов