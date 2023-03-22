Владимир Путин призвал поддерживать многообразие национальных языков

Президент России Владимир Путин призвал поддерживать многообразие национальных языков в стране. Об этом он заявил в Кремле, где вручал премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей культуры за 2022 год. После церемонии он пообщался с лауреатами за бокалом шампанского.



Режиссер Татарского государственного академического театра им. Камала Айдар Заббаров в ходе общения отметил, что театр в Татарстане — это еще и институт сохранения родного языка. Владимир Путин согласился с этой оценкой:

— То, что Вы говорите, это очень важно, потому что был момент, когда после развала Союза у нас в России очень многое, к сожалению, было утрачено с точки зрения поддержки национальных языков. А у нас их, ну, по-разному считают, но где-то 170 примерно. 170-175. Некоторые уже практически не имеют носителей языка. И очень-очень важно поддерживать это многообразие, — приводит «РИА Новости» слова президента России.

Сегодня Владимир Путин наградил Айдара Заббарова премией для молодых деятелей культуры за 2022 год. Он удостоился ее за вклад в развитие отечественного театрального искусства. О том, что Айдар Заббаров стал почетным лауреатом премии президента России, стало известно 21 марта.

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Маргарита Головатенко