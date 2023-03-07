Минсельхозпрод Татарстана назвал районы «с потерей производства молока»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что в 2022 году, несмотря на общий рост производства молока, некоторые районы республики допустили снижение показателя. Он напомнил, что в прошлом году надоено 2,034 млн тонн этого продукта.

— В то же время есть районы с потерей производства молока. Это Алькеевский, Зеленодольский, Чистопольский, Лаишевский и Верхнеуслонский районы, — рассказал Марат Зяббаров.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По его словам, в 2022 году существенно нарастили производство молока Кукморский, Сабинский, Мензелинский, Атнинский, Бугульминский, Балтасинский районы. В десятку лучших также входят Муслюмовский, Мамадышский, Азнкаевский и Елабужский районы.

Напомним, в январе 2023 года в Татарстане произвели 117,4 тысячи тонн молока. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года надои выросли на 13,1%.



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Татьяна Демина