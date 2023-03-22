СК России привлечет к ответственности украинских судей, вынесших приговоры депутатам Госдумы

В Следственном комитете России заявили, что к уголовной ответственности будут привлечены все украинские прокуроры и судьи, причастные к вынесению незаконных приговоров в отношении российских депутатов и сенаторов.



Накануне 20 депутатам Государственной думы РФ на Украине были вынесены заочные приговоры к 15 годам лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.

— По поручению председателя СК России следователи в рамках расследования уголовного дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности ряда российских депутатов и сенаторов установят и привлекут к уголовной ответственности конкретных должностных лиц из числа сотрудников прокуратуры и судебных органов Украины, принимавших незаконные решения, — сообщили в пресс-службе СК РФ.



Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 2,5 тысячи дел о преступлениях украинского режима. Более половины дел — 1,4 тысячи — с начала эскалации конфликта в 2022 году и специальной военной операции.

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Илина Хакимова