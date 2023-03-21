На торгах в зеленодольских «Полукамушках» остаются еще семь домов

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

В зеленодольском квартале «Полукамушки» на сегодняшний день выкупили восемь домов. На торгах остается еще семь, сообщили на совещании по внедрению и реализации концепции развития исторического квартала.

Три здания оставят за муниципалитетом для создания так называемого «культурного ядра». В него войдут художественная галерея, библиотека и управление культуры, пояснил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Важнейшее условие при воссоздании домов — сохранение их первоначального архитектурного облика. Это будет отдельный проект, который сформируют с учетом мнения жителей и замечаний специалистов.

— Мы хотим, чтобы квартал «Полукамушки» был знаковым и показательным кейсом на федеральном уровне, уже сейчас этот проект достаточно известен, интересен. Мы «нянчим» его с 2014 года и всегда говорим о Полукамушках с нежностью и воодушевлением. Будем детально работать по каждому пункту, — отметила помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова.

После продажи оставшихся 7 объектов исторический квартал планируют преобразовать в общественно активный многофункциональный городской кластер с прогулочными пешеходными дорожками и фонтанами и множеством полезных и востребованных горожанами услуг.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

В сегодняшней встрече приняли участие доцент кафедры реконструкции, реставрации архитектурного наследия и основ архитектуры КГАСУ Светлана Персова, учредитель Института городских исследований «Тамга», эксперт отдела развития исторического поселения Института развития города Казани Мария Леонтьева, а еще инвесторы.

Как уже отмечал Михаил Афанасьев, дом-музей в «Полукамушках» построят для того, чтобы каждый житель и турист имел возможность узнать про историю основания мощнейших предприятий района. Он также подчеркнул, что музей смогут посетить все желающие.



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Маргарита Головатенко