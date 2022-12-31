В «Полукамушках» построят дом-музей основателей градообразующих предприятий

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

В историческом районе Зеленодольска «Полукамушки» планируют построить дом-музей основателей градообразующих предприятий. Об этом сообщил глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев.

— На сегодняшний день музеи истории заводов Горького и Серго расположены на предприятиях, однако они имеют ограниченный доступ, многие туристы и жители не имеют возможности туда попасть, — сказал он.

Фото: telegram-канал Зеленодольского района Татарстана (архив)

По словам Афанасьева, дом-музей построят для того, чтобы каждый житель и турист имел возможность узнать про историю основания мощнейших предприятий района. Он также подчеркнул, что музей смогут посетить все желающие.

— Исторический район «Полукамушки» выбран не случайно — здесь появится активный многофункциональный кластер с прогулочными пешеходными дорожками и множеством полезных востребованных горожанами услуг, — добавил Афанасьев.

Помимо этого, он выразил уверенность, что музеи будут востребованы среди туристов и местных жителей.

Напомним, что 2 августа сообщалось о продаже одного из одиннадцати домов в историческом квартале «Полукамушки». Был продан двухэтажный нежилой дом по ул. Переулок Красный, 12. Рыночная стоимость его оценивалась в 47 тысяч рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов