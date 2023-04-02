Названа максимальная зарплата фармацевта в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Зарплатный максимум фармацевта в Казани составляет 85 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Жалованье в районе от 33 до 40 тысяч рублей в столице Татарстана предлагают соискателям со средним профессиональным фармацевтическим, либо медицинским образованием. Кроме того важно наличие сертификата фармацевта, понимание знаний технологий изготовления лекарственных средств. Также кандидат на такую зарплату должен знать как правильно хранить лекарства и отпускать их. Ему следует знать действующие приказы, правила розничной торговли, кассовую дисциплину, а также обладать навыками работы с кассой.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На зарплату в 40-45 тысяч могут рассчитывать фармацевты, которые обладают опытом работы по специальности от 1 года. Важно здесь также отлично знать ассортимент лекарственных препаратов и сопутствующих товаров. Опыт работы фармацевтом для такой зарплаты должен быть не менее 2 лет.

45-60 тысяч полагается сотрудникам, которые опять же хорошо разбираются в ассортименте лекарственных препаратов и сопутствующих товаров и обладают опытом работы фармацевтом от 2 лет.

Максимальный размер оплаты труда (от 60 до 85 тысяч рублей) положен тем специалистам, которые проработали фармацевтом или провизором от 3 лет. Кроме этого, соискатель должен иметь высшее образование (фармацевтическое/медицинское). Не менее важно знать английский язык на разговорном, либо свободном уровне. Также необходимо кандидату на такой финансовый бонус необходимо обладать опытом работы на аптечном складе и знать информационную систему МДЛП.

Накануне в результате исследования SuperJob выяснилось, что размер максимальной заработной платы операционной медицинской сестры, работающей в коммерческой клинике Казани, может быть в пределах до 100 тысяч рублей. Так, к примеру отмечалось, что жалованье в размере 33—40 тысяч рублей в столице Татарстана предлагают специалистам со средним медицинским образованием. Кроме того, соискатель должен обладать дипломом по специальности «Сестринское дело»/«Лечебное дело»/«Акушерское дело и действующим сертификатом по специальности «Операционное дело».



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Антон Гаврилов