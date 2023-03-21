Названа зарплата операционной медицинской сестры в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Размер максимальной заработной платы операционной медицинской сестры, работающей в коммерческой клинике Казани, может быть в пределах до 100 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Жалованье в размере 33—40 тысяч рублей в столице Татарстана предлагают специалистам со средним медицинским образованием. Кроме того, соискатель должен обладать дипломом по специальности «Сестринское дело»/«Лечебное дело»/«Акушерское дело и действующим сертификатом по специальности «Операционное дело». Также кандидату следует знать основы хирургии и методов проведения оперативных вмешательств, основных видов хирургического оборудования и инструментария, основ законодательства РФ о здравоохранении, требований СанПиН и современных стандартов оказания медицинской помощи.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Зарплату от 40 до 45 тысяч рублей обещают специалистам, которые знают правила сбора, хранения и утилизации медицинских отходов. Еще кандидат на такой размер финансового бонуса должен обладать навыками оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. Также у него должен быть опыт ведения медицинской документации, работы в коммерческой клинике и в медицинской информационной системе. Не менее важен и стаж работы по специальности — он должен быть от 1 года.

На 45—60 тысяч рублей могут претендовать работники с опытом ассистирования на операциях определенного профиля (офтальмологических/гинекологических/сосудистых/травматологических и проч.) и работы операционной медицинской сестрой от 2 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жалованье в размере 60—100 тысяч рублей предлагают медсестрам с опытом работы с современным оборудованием — эндоскопическим, лапароскопическим, артроскопическим и проч. и опытом работы операционной медицинской сестрой от 3 лет.

20 февраля стало известно, что по итогам 2022 года объем платных медицинских услуг, оказанных населению Татарстана, составил 27 миллиардов рублей. Также отмечалось, что по сравнению с предыдущим годом он вырос на 1,9%.

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Антон Гаврилов