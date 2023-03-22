Во время прошлогодних отпусков российские туристы чаще всего обращались к врачам с проблемами пищеварения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным сайта «Афанасий бизнес», во время прошлогодних отпусков российские туристы наиболее часто обращались к врачам с жалобами на проблемы с пищеварением, мышечные травмы и болезни верхних дыхательных путей.

Так, в 2022 году путешественники из России чаще всего страдали в своих поездках от различных болей в животе, включая гастроэнтерит, колит, ротовирусную, энтеровирусную и другие инфекции — 24,5%. Уточняется, что наиболее распространены эти болезни были в Адлере, Алании и Хургаде.

Чуть меньше туристы сталкивались с растяжениями, ушибами, вывихами и сотрясениями — 21,5%. Примерно столько же случаев пришлось на болезни верхних дыхательных путей, включая бронхит, фарингит, тонзиллит и COVID-19 — 20,5%.

Еще 13,2% пострадавших в отпусках обращались к медикам с травмами мягких тканей, в том числе от игл морских ежей и ожогов медуз. Большая часть таких ситуаций пришлась на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, согласно исследованию компании Stasher, среди самых непривлекательных достопримечательностей мира оказались голливудская «Аллея славы» в Лос-Анджелесе, Гранд-базар в Стамбуле и Тадж-Махал в Индии.

Путешественников также не привлекает Тадж-Махал из-за большой удаленности от международного аэропорта — 219 км. Отталкивающим фактором туристы также называли скопление людей в храме и около него.

От посещения Гранд-базара в Стамбуле путешественники отказываются из-за навязчивых продавцов. Беспокоит их также большое количество рядов, среди которых они боятся заблудиться.

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Максим Кокунин