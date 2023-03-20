Туристы назвали самые непривлекательные достопримечательности мира

Среди самых непривлекательных достопримечательностей мира оказались голливудская «Аллея славы» в Лос-Анджелесе, Гранд-базар в Стамбуле и Тадж-Махал в Индии. Рейтинг составлен аналитиками компании Stasher на основе отзывов туристов в соцсетях.

Путешественников не привлекает Тадж-Махал из-за большой удаленности от международного аэропорта — 219 км. Отталкивающим фактором туристы также называли скопление людей в храме и около него.

От посещения Гранд-базара в Стамбуле путешественники отказываются из-за навязчивых продавцом. Беспокоит их также большое количество рядов, среди которых они боятся заблудиться.

Среди самых привлекательных достопримечательностей мира туристы назвали здание венгерского парламента в Будапеште, Диснейленд в Париже и «Голубую лагуну» в Исландии. В списке также Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Он занимает 78-е место из 99.

У россиян в преддверии майских праздников в число самых популярных направлений для путешествия вошли Москва — Калининград, Москва — Сочи и Москва — Минеральные Воды. За билет на самолет туристы в среднем отдают 15 373 рубля в оба конца.

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Татьяна Демина