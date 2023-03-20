Новости общества

23:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Туристы назвали самые непривлекательные достопримечательности мира

03:31, 20.03.2023 1
Туристы назвали самые непривлекательные достопримечательности мира
Фото: ru.wikipedia.org/Owen Lloyd

Среди самых непривлекательных достопримечательностей мира оказались голливудская «Аллея славы» в Лос-Анджелесе, Гранд-базар в Стамбуле и Тадж-Махал в Индии. Рейтинг составлен аналитиками компании Stasher на основе отзывов туристов в соцсетях.

Путешественников не привлекает Тадж-Махал из-за большой удаленности от международного аэропорта — 219 км. Отталкивающим фактором туристы также называли скопление людей в храме и около него.

От посещения Гранд-базара в Стамбуле путешественники отказываются из-за навязчивых продавцом. Беспокоит их также большое количество рядов, среди которых они боятся заблудиться.

Среди самых привлекательных достопримечательностей мира туристы назвали здание венгерского парламента в Будапеште, Диснейленд в Париже и «Голубую лагуну» в Исландии. В списке также Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Он занимает 78-е место из 99.

У россиян в преддверии майских праздников в число самых популярных направлений для путешествия вошли Москва — Калининград, Москва — Сочи и Москва — Минеральные Воды. За билет на самолет туристы в среднем отдают 15 373 рубля в оба конца.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:28
    /Путешественников не привлекает Тадж-Махал из-за большой удаленности от международного аэропорта — 219 км./
    Современный туризм это "дешёвый" бизнес, для людей, которые везде шныряют по миру и, зачастую, не могут оценить культурной ценности тех мест куда они попадают.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также