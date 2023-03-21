Минсельхоз России убрал из целей госпрограммы потребление рыбы в объеме 25 килограммов в год на человека

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минсельхоз России убрал из целей госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» потребление рыбопродуктов в объеме не менее 25 килограммов в год на человека. Об этом сообщает Daily Moscow.

Уточняется, что, согласно проекту постановления правительства России, также предлагается исключить и цель укрепления лидерства на рыбных рынках Евросоюза, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона из-за различных изменений и закрытия сбыта для российских предприятий.

Как пояснил политолог Александр Перенджиев, власти страны исходят из определенных расчетов. Так, по его словам, на сегодняшний день Россия не испытывает дефицита рыбопродуктов. Решение Минсельхоза является управленческим и принято для того, чтобы понять, как развивать рыбную промышленность, подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, согласно исследованию банка «Открытие», среди россиян 42% граждан любят мясо больше, чем рыбу. Еще столько же процентов любят мясо и рыбу одинаково. Только 15% отдают предпочтение рыбе, а 2% опрошенных и вовсе не едят оба вида продуктов.



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Максим Кокунин