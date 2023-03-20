За последний год жители России стали есть больше мяса птицы и меньше говядины

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как сообщает «Афанасий бизнес» со ссылкой на данные исследования банка «Открытие», 86% россиян постоянно едят мясо, а еще 55% не готовы отказаться от него ни при каких условиях. При этом лишь 36% едят данный продукт каждый день.

А вот 50% жителей России употребляют мясо только несколько раз в неделю. Не чаще чем раз в неделю употребляют мясные продукты 10% респондентов, 2% — делают это не чаще чем раз в месяц, а также 1% — вообще не едят его.



Отмечается, что потребление говядины за последний год не изменилось у 58%. Вместе с этим у 4% опрошенных оно увеличилось, а у 38% уменьшилось.

У 69% россиян за год не изменилось потребление свинины. 5% стали есть ее больше, а 26% — меньше.

70% потребляют столько же мяса птицы, сколько год назад. 10% стали потреблять его меньше, а 20% — больше.

Таким образом, за год россияне стали потреблять больше мяса птицы и меньше говядины и свинины. Среди причин, по которым произошли эти изменения, чаще всего люди называют изменения цен на конкретные виды мяса (42%), изменения во вкусах (14%), а также решение перейти на более здоровое питание (13%).

Среди россиян 42% граждан любят мясо больше, чем рыбу. Еще столько же процентов любят мясо и рыбу одинаково. Только 15% отдают предпочтение рыбе, а 2% опрошенных и вовсе не едят оба вида продуктов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в Татарстане за последний год выросли средние цены на баранину и говядину (кроме бескостного мяса). Свинина же, наоборот, подешевела.

По состоянию на 11 марта 2022 года один килограмм баранины в Татарстане в среднем стоил 515,94 рубля. За год стоимость выросла на 11,5%, до 575,27 руб./кг.

Средний ценник на говядину в Татарстане за 12 месяцев вырос на 13%, или на 55 рублей. На 13 марта этого года он составил 481,88 рубля за килограмм. Свинина в республике с марта прошлого года подешевела на 6,7%. Покупка обойдется в среднем в 261,56 рубля за килограмм.

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Максим Кокунин