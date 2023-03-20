Microsoft готовится к запуску магазина мобильных игр

Компания Microsoft планирует запустить собственный магазин мобильных игр. Он может составить конкуренцию App Store и Google Play. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Financial Times.

По словам главы игрового подразделения Microsoft Gaming (Xbox) Фила Спенсера, компания сможет реализовать свои планы благодаря закону о цифровых рынках (DMA), который вступит в силу на территории Евросоюза в марте 2024 года. Спенсер считает, что данная инициатива позволит компании выйти на рынок магазинов мобильных игр.

Фото: pixabay.com

— Мы хотим иметь возможность предлагать Xbox и наш контент как самостоятельно, так и через партнеров на любых платформах, на которых люди захотят играть. Пока мы не можем сделать это на мобильных устройствах, но мы хотим построить такой мир, где это будет возможно, — сказал он.

Спенсер подчеркнул, что в случае реализации задуманного Microsoft перестанет зависеть от требований Google и Apple.

10 февраля стало известно, что компания Microsoft закрыла пользователям из России доступ к новой версии поисковика Bing, который основан на искусственном интеллекте.

Также в июне 2022 года в компании озвучили планы по существенному сокращению бизнеса в России. Так, президент корпорации Брэд Смит заявил, что стратегия Microsoft направлена на то, чтобы сокращать бизнес до тех пор, пока в России от него ничего не останется.



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Антон Гаврилов