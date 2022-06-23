Microsoft постепенно сокращает свой бизнес в России

Американская компания Microsoft будет сокращать бизнес в России до тех пор, пока от него ничего не останется. Об этом заявил президент корпорации Брэд Смит.

— Что касается России, то мы делаем свой бизнес все уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего или вообще ничего, — сообщил он в интервью Washington Post.

Фото: pixabay.com

Смит подчеркнул, что корпорация планирует оказать поддержку российским сотрудникам, передает «РИА Новости».

В конце марта он заявлял, что Microsoft Corp. продолжает сотрудничать с российскими клиентами, против которых не вводили санкции, в том числе с больницами и школами. Уже тогда Смит отмечал, что компания обсуждает с правительствами США, Великобритании и ЕС вопрос о прекращении «каких-либо текущих услуг и поддержки» в России.



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Татьяна Леухина