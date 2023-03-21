Эксперт рассказал, где может применяться «цифровой профайлер»

Психотерапевт, специалист по анализу выражения лица Михаил Баев рассказал «Газете.Ru», что основанный на распознавании движений лица «цифровой профайлер» может применяться для поиска дипфейков и диагностики заболеваний.

— Мы не ищем эмоции. Мы ищем сдвиг бровей, сморщивание носа, растяжение рта по вертикали, горизонтали. Мы научились измерять 22 базовых двигательных единицы, из которых можно составить любое выражение лица, в том числе и выражения эмоций, — сказал он.

Он отметил, что программа может использоваться в медицине. Так, например, с ее помощью можно проводить диагностику психических заболеваний, оценивать кардиологических больных, а также рассчитывать наиболее удачные варианты коррекции лица.

Вместе с этим он отметил и то, что «цифровой профайлер» может пригодиться в работе следователей и специалистов HR. По словам Баева, на базе программы ученые планируют создать собственные методики в области отбора персонала и судебно-психологической экспертизы.

Еще одной из возможностей программы, как пояснил ее разработчик, является то, что она умеет эффективно находить дипфейки на видео. «Цифровой профайлер» делает это с помощью анализа индивидуального мимического двигательного профиля человека, пояснил Баев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в январе сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» занимается разработкой сервиса для распознавания фейков на фото и видео. Предполагается, что пользователи смогут самостоятельно проверить загруженные на платформу фотографии или ролики на наличие манипуляций, связанных с лицом. Это касается изменения в редакторах или замены одного человека на другого.

Еще в 2020 году в России научили нейросеть определять фейковые лица на видео с точностью более 90%. Предполагалось, что сервис вызовет особый интерес у новостных и PR-агентств и медиакомпаний, поскольку им необходимо проверять информацию. Сервисом смогут воспользоваться и обычные пользователи, которые желают убедиться в достоверности видеороликов.

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Максим Кокунин