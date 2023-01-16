«ВКонтакте» разрабатывает сервис для распознавания фейков на фото и видео

Социальная сеть «ВКонтакте» занимается разработкой сервиса для распознавания фейков на фото и видео, сообщает ТАСС.



Предполагается, что пользователи смогут самостоятельно проверить загруженные на платформу фотографии или ролики на наличие манипуляций, связанных с лицом. Это касается изменения в редакторах или замены одного человека на другого, пояснили в пресс-службе.

Запуск функции ожидается в течение полугода.

Еще в 2020 году в России научили нейросеть определять «фейковые» лица на видео с точностью более 90%. Предполагалось, что сервис вызовет особый интерес у новостных и PR-агентств и медиакомпаний, поскольку им необходимо проверять информацию. Сервисом смогут воспользоваться и обычные пользователи, которые желают убедиться в достоверности видеороликов.

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Маргарита Головатенко