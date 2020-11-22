В России научили нейросеть определять «фейковые» лица на видео с точностью более 90%

Сервис по распознаванию технологий «фальшивых» лиц на видео с помощью нейросетей создали участвующие в программно-образовательном интенсиве «Архипелаг 20.35» для специалистов в области искусственного интеллекта российские разработчики, сообщает ТАСС.



Технология deepfake применяется при изменении внешности людей при редактуре видео, позволяя, к примеру, заменить лицо автора на лицо знаменитости или добавить свое лицо в сцену фильма. В связи с этим в Сети появляются «фейковые» материалы, и ученые ищут способы их распознавания.

Новый сервис позволит определить признаки deepfake-технологий с точностью более 90%. Предполагается, что сервис вызовет особый интерес у новостных и PR-агентств и медиакомпаний, поскольку им необходимо проверять информацию. Сервисом смогут воспользоваться и обычные пользователи, которые желают убедиться в достоверности видеороликов.

Система оценивает характеристики лиц на видео и в случае обнаружения синтетической генерации образов обводит лицо красной рамкой.

Фото: pixabay.com

Авторы уже испытали прототип. В перспективе объединения с инвесторами и технологическими партнерами разработчики рассчитывают вывести сервис на рынок в течение двух следующих лет.

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