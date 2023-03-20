Из госпиталя для ветеранов войн в Казани эвакуировали 50 человек из-за короткого замыкания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из госпиталя для ветеранов войн по ул. Исаева, 5 в Казани эвакуировали 50 человек из-за короткого замыкания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану. Сообщение о сработке АПС поступило днем 20 марта.

Людей вывели из здания до прибытия пожарных подразделений. По прибытии подразделений выяснилось, что в одном из кабинетов произошло короткое замыкание без горения, пожара не было.

Силам дали отбой, люди вернулись в здание.

В феврале в столице Татарстана эвакуировали МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 97» из-за задымления первого этажа. Произошло короткое замыкание без горения в электрощитке. Из здания вывезли 495 детей и 46 взрослых.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко