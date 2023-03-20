За сутки в России выявили 10 310 случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 10 310 человек, госпитализированы 610 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 516 509 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 20 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 8 593 пациента. Всего вылечившихся — 21 860 173 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 31 россиянина. Всего от инфекции скончались 396 865 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко