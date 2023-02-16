Польша готовится шантажировать МОК в случае допуска к Олимпиаде российских спортсменов

В Польше выразили готовность шантажировать Международный олимпийский комитет (МОК) бойкотом Олимпийских игр в Париже в случае допуска к ним спортсменов из России и Белоруссии. Об этом заявил министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук:



— Мы как поляки говорим, что мы должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента, — сказал он. Бортничук пояснил, что рассматривать такой сценарий следует в случае, «когда все другие движения, попытки переговоров, компромиссные предложения не встретят понимания МОК».

Также министр подтвердил, что спортсмены из РФ и Белоруссии не примут участие в Европейских играх в польском Кракове в 2023 году, сообщает «РИА Новости».

В феврале 2022 года из-за ситуации на Украине МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских атлетов на международные соревнования в нейтральном статусе, предложив не допускать спортсменов, активно поддерживавших спецоперацию. В настоящее время МОК обсуждает механизмы участия россиян с международными федерациями.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко