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Марат Хуснуллин попросил у Владимира Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе

13:12, 19.03.2023 1
Марат Хуснуллин попросил у Владимира Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-премьер Марат Хуснуллин попросил у президента России Владимира Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе. Его слова передает «РИА Новости».

— Я сам один-два раза в месяц точно бываю. Разрешите, сейчас программу социально-экономического развития утвердим, я хочу приехать, пожить прямо неделю. Здесь хочу пожить, потом в каждом регионе, — сказал вице-премьер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Марат Хуснуллин рассказал Владимиру Путину, что в Мариуполе снесли 307 домов, которые не подлежали восстановлению. Все оставшиеся здания приведут в порядок.

Напомним, 19 марта Владимир Путин впервые посетил Донбасс. Глава государства прилетел на вертолете. Он осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.

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Айрат Назипов
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 мар
    Молодцы татары!
    Защищают РФ!
    Это наша общая Родина - финно-угров, тюрок, славян, монгол, семитов и ещё около 200 этносов.
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