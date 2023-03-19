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В Казани на улице Адоратского эвакуировали гипермаркет «Лента»

12:32, 19.03.2023
В Казани на улице Адоратского эвакуировали гипермаркет «Лента»
Фото: realnoevremya.ru

На улице Адоратского в Казани эвакуировали гипермаркет «Лента». Об этом сообщает telegram-канал «ВКазани поймут».

На горячей линии компании «Реальному времени» рассказали, что связи с этим магазином у них пока нет.

— К сожалению, связаться с магазином не удалось. Скорее всего, эвакуация продолжается, — рассказал один из сотрудников.

Официальной информации по поводу произошедшего пока нет.

Два месяц назад в Казани эвакуировали три торговых центра. Это: ТЦ «Южный», «Тандем» и «Горки Парк». Работники опровергли слухи о каком-либо возгорании или пожаре.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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