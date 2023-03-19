Гречка в Татарстане за год подешевела на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за последние 12 месяцев подешевела гречка. Средняя цена уменьшилась на треть (-32,6%), подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

На 11 марта 2022 года покупка одного килограмма гречки обошлась бы татарстанцам в среднем в 98,66 рубля. На 13 марта этого года средний ценник составляет 66,5 руб./кг.

Гречка по итогам недели с 6 по 13 марта оказалась в числе подешевевших продуктов. Средняя цена снизилась на 1,18%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в Татарстане с 6 по 13 марта этого года подешевели куры (кроме куриных окорочков), полукопченая колбаса и маргарин. Минимально снизились средние цены на говядину (кроме бескостного мяса), вареную колбсасу, сливочное и подсолнечное масло, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный байховый чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.



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Татьяна Демина