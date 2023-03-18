СМИ: компания SpaceX проиграла суд против украинской «Старлинк»

Украинская IT-компания «Старлинк» выиграла суд против SpaceX, которая выдвигала требования отказаться от названия фирмы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.



SpaceX подала в суд на украинскую «Старлинк» в ноябре прошлого года и потребовала досрочно прекратить регистрацию торговой марки, чье название совпадает с названием дочерней компании SpaceX — Starlink.

Фото: realnoevremya.ru

Однако украинский «Старлинк» зарегистрировали в 2011 году, тогда как «дочку» SpaceX — в 2020 году. Владелец украинского «Старлинка» допускал возможность переговоров со SpaceX, но на условиях того, что последняя компенсирует его фирме потери, связанные с отказом от торговой марки.

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Маргарита Головатенко