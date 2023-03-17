Жители казанского поселка Победилово пожаловались на бродячих собак — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казанском поселке Новое Победилово жители опасаются бродячих собак, которые бродят по автомобильной дороге, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В приюте зооцентра сообщили, что беспризорных животных уже отловили. Обращений к ним не поступало, но о проблеме они узнали из социальных сетей. Специалисты выезжали на место 14 марта и отловили пять самых агрессивных псов.

По поведенческому моменту вопрос сложный. Иногда бывает, стерилизация срабатывает в положительную сторону, иногда, наоборот, объясняют собаководы. Однако, по их словам, чипирование и стерилизация далеко не панацея. Собаки, попав в стаю, могут вести себя агрессивно, особенно сейчас, когда начались брачные игры:

— В этот момент кобели становятся агрессивными, потому что идет конкуренция как бы за невесту. И вот, упаси Господь, попасть под этот момент, когда вы окажетесь на пути такой стаи. Самый хороший способ — избегать. Лучше — обойдите [стаю], — объяснил руководитель Федерации спортивно-прикладного собаководства Татарстана Олег Пырков.

В феврале сообщалось, что жители Казани подали около 20 обращений о случаях нападения бродячих собак — в среднем это по одному обращению в день.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко