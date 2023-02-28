Минтруд предложил с 1 апреля доиндексировать социальные пенсии на 3,3%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минтруд России предложил с 1 апреля повысить социальные пенсии на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Проект вынесен на общественное обсуждение.



— С 1 апреля по аналогии с прожиточным минимумом еще на 3,3% возрастут социальные пенсии, которые ежегодно увеличиваются по росту прожиточного минимума», — приводит ТАСС слова заместителя министра труда и социальной защиты — статс-секретаря Андрея Пудова.

По его словам, общий годовой рост социальной пенсии составит 13,6% и будет выше фактической инфляции за 2022 год (11,9%). Всего индексация с 1 апреля 2023 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн пенсионеров.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

После проведенных индексаций средний размер пенсий в Татарстане на конец 2022 года составил 19,4 тысячи рублей. В 2022 году назначено 48 тысяч пенсий, среди регионов ПФО республика имеет самое высокое значение по средним размерам назначенных пенсий — 13,3 тысячи рублей.



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Маргарита Головатенко