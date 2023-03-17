Юрист рассказал, что вызов в военкомат для актуализации данных не является чем-то из ряда вон выходящим
В ряде регионов России мужчинам призывного возраста стали приходить повестки о явке в военкомат по месту жительства для актуализации данных. Это вызвало волнение среди населения, тем более что Министерство обороны за несколько дней до этого заявило, что нового призыва в рамках частичной мобилизации не планируется. О том, что означает получение повесток и каковы последствия неявки, рассказал РИА ФАН юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, в вызовах в военкомат нет ничего необычного: порядок и цели такого вызова определены Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 г. (в ред. от 14.10.2021 г.) №663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации». Возможны следующие причины вызова: уточнение документов воинского учета, прохождение медицинского освидетельствования, прохождение призывной комиссии, отправка к месту прохождения службы, направление на альтернативную гражданскую службу.
Постановлением установлено, что цель вызова должна быть указана в повестке. Если речь идет об актуализации данных, то это соответствует цели «уточнения документов воинского учета». Незаконным будет вызвать гражданина по этому поводу, но фактически направить его на призывную комиссию.
Юрист обратил внимание, что граждане зачастую путают понятия «мобилизация» и «призыв». Однако мобилизация включает в себя целый ряд мероприятий военного, политического и экономического характера, и призыв является одной их составных частей. Призыв по мобилизации происходит так же, как и обычный призыв, и порядок направления повесток не отличается от установленного постановлением. Это значит, что даже в повестке по мобилизации обязательно должна быть указана причина вызова. То есть заманить гражданина якобы на сверку данных, а по факту сразу призвать и направить в воинскую часть не получится.
В начале марта Минобороны России сообщило, что в стране не планируют проводить дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации. 15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле не ведется никаких обсуждений новой волны частичной мобилизации.
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