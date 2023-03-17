Юрист рассказал, что вызов в военкомат для актуализации данных не является чем-то из ряда вон выходящим

В ряде регионов России мужчинам призывного возраста стали приходить повестки о явке в военкомат по месту жительства для актуализации данных. Это вызвало волнение среди населения, тем более что Министерство обороны за несколько дней до этого заявило, что нового призыва в рамках частичной мобилизации не планируется. О том, что означает получение повесток и каковы последствия неявки, рассказал РИА ФАН юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.



По его словам, в вызовах в военкомат нет ничего необычного: порядок и цели такого вызова определены Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 г. (в ред. от 14.10.2021 г.) №663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации». Возможны следующие причины вызова: уточнение документов воинского учета, прохождение медицинского освидетельствования, прохождение призывной комиссии, отправка к месту прохождения службы, направление на альтернативную гражданскую службу.

Постановлением установлено, что цель вызова должна быть указана в повестке. Если речь идет об актуализации данных, то это соответствует цели «уточнения документов воинского учета». Незаконным будет вызвать гражданина по этому поводу, но фактически направить его на призывную комиссию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Юрист обратил внимание, что граждане зачастую путают понятия «мобилизация» и «призыв». Однако мобилизация включает в себя целый ряд мероприятий военного, политического и экономического характера, и призыв является одной их составных частей. Призыв по мобилизации происходит так же, как и обычный призыв, и порядок направления повесток не отличается от установленного постановлением. Это значит, что даже в повестке по мобилизации обязательно должна быть указана причина вызова. То есть заманить гражданина якобы на сверку данных, а по факту сразу призвать и направить в воинскую часть не получится.

В начале марта Минобороны России сообщило, что в стране не планируют проводить дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации. 15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле не ведется никаких обсуждений новой волны частичной мобилизации.



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Маргарита Головатенко