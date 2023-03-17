СК: в Казани опер БОПа выступил посредником взятки под ГАИ

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

«Нужны были деньги, готовились завести ребенка», — так объяснил на допросе свое участие в коррупционной схеме 25-летний Марсель Насретдинов, оперативник подразделения по борьбе с оргпреступностью управления угрозыска МВД по РТ. Сегодня Советский суд Казани отправил его под домашний арест за посредничество взятке сроком на два месяца, сообщает журналист «Реального времени».

На заседании суда следователь 2-го отдела Следкома по РТ сообщил версию обвинения: 14 марта Насретдинов получил 30 тысяч рублей в качестве взятки за оказание содействия в сдаче практической части экзамена по вождению и знанию ПДД.

Дело возбудили 16 марта в отношении этого оперативника и неустановленных лиц. На допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого вину Насретдинов признал частично, предложив свою версию — деньги получил обманом, передавать дальше и помогать взяткодателю не планировал.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На заседании суда по ходатайству защиты приобщили документы о мусульманском браке обвиняемого, беременности его супруги, а также больничном самого Насретдинова ввиду порванной связки на ноге. Он назвал эту травму спортивной: «Получил при занятиях единоборствами».

Пояснение фигуранта, что деньги нужны были, поскольку «хотели завести ребенка», судья поправил: «Заводят домашних животных».

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Насретдинов против домашнего ареста не возражал.

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Ирина Плотникова