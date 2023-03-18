Этой зимой в России стоимость поездки на такси выросла на 13%

Зимой одна поездка в такси россиянам обходилась на 13% дороже по сравнению с тем же временем года в 2021—2022 годах. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Аналитики выяснили, что за год средняя цена поездки поднялась с 334 до 379 рублей. А по картам на АЗС средний чек безналичного расчета снизился с 1 316 до 1 312 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самый высокий средний чек на одну поездку в такси минувшей зимой оказался у россиян 51—60 лет — 425 рублей. Вторую позицию по величине средней суммы заняли клиенты в возрастной категории 41—50 лет — 404 рубля. Третье место у россиян 31—40 лет — 371 рубль.

Эксперты считают, что цена за услугу выросла по причине низкой температуры, которая была минувшей зимой.

5 марта в результате исследования «Ситимобил», проведенного в преддверии Международного женского дня, выяснилось, что 70% казанцев считают, что женщины аккуратнее мужчин водят автомобиль. 80% жителей столицы Татарстана встречали за рулем такси женщин-водителей — 76% опрошенных от этой доли признались, что в этот момент чувствовали себя безопасно.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов