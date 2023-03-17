Минюст оценит, как в российском законодательстве защищены семейные ценности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что ведомство намерено проанализировать то, как в российском законодательстве прописана норма, что семья — это союз мужчины и женщины. Об этом сообщает ТАСС.

— В настоящее время мы сталкиваемся с необходимостью защищать традиционные духовно-нравственные, в том числе семейные, ценности. Сразу хочу оговориться — никто не собирается лезть в приватную жизнь граждан, это личное дело каждого. При этом мы будем настаивать на защите и утверждении в публичной правовой плоскости нормы как таковой, — сказал он.

Он подчеркнул, что норма — это когда семья состоит из союза мужчины и женщины, где у ребенка есть мама и папа.

— Мы как юристы должны оценить существующее законодательное регулирование на соответствие основам государственной политики в указанной сфере и конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства. Это одна из важнейших ключевых задач нашего министерства, — добавил Чуйченко.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в январе президент России Владимир Путин включил в число принципов государственной культурной политики защиту «института брака как союза мужчины и женщины».



Документ предполагает внесение изменений в основы государственной культурной политики, которые были утверждены в 2014 году. В число принципов включены «создание условий для воспитания и развития детей на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и защита интересов детей», а еще «защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины».

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Максим Кокунин