В начале марта в Татарстане подорожали бананы, сметана и чай
В Татарстане в начале марта зафиксировали рост средних цен на некоторые продукты питания. Подорожали бананы, черный байховый чай, свежие помидоры и творог.
Заметнее всего с 27 февраля по 6 марта в республике подорожал репчатый лук — на 6,77%, до 49,54 рубля за килограмм. Выросли средние цены и на другие овощи из «борщевого набора» — моркови — на 4,78%, столовой свеклы — на 0,96%, капусты — на 0,76%.
На другие продукты питания динамика роста цен в республике за неделю сложилась следующим образом:
- бананы — на 3,39%, до 109,52 руб./кг;
- сметана — на 2,88%, до 204,69 руб./кг;
- свежие помидоры — на 2,83%, до 179,13 руб./кг;
- черный байховый чай — на 2,17%, до 977,98 руб./кг;
- сухие молочные смеси для детского питания — на 1,6% — до 1031,96 руб./кг;
- куриные яйца — на 1,56%, до 74,3 рубля за упаковку из 10 штук;
- пшеничная мука — на 1,25%, до 41,05 руб./кг;
- хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 1,01%, до 78,35 руб./кг.
Также, согласно подсчетам Татарстанстата, подорожали полукопченая колбаса, питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, творог, мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье и шлифованный рис. Минимально выросли средние цены на говядину и баранину (кроме бескостного мяса), мороженая неразделанная рыба, маргарин, сахар-песок и яблоки.
В начале весны в Татарстане средние цены на некоторые продукты питания снизились. В частности, подешевели твердые, полутвердые и мягкие сыры и вареная колбаса.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии