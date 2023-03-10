В начале марта в Татарстане подорожали бананы, сметана и чай

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в начале марта зафиксировали рост средних цен на некоторые продукты питания. Подорожали бананы, черный байховый чай, свежие помидоры и творог.

Заметнее всего с 27 февраля по 6 марта в республике подорожал репчатый лук — на 6,77%, до 49,54 рубля за килограмм. Выросли средние цены и на другие овощи из «борщевого набора» — моркови — на 4,78%, столовой свеклы — на 0,96%, капусты — на 0,76%.

На другие продукты питания динамика роста цен в республике за неделю сложилась следующим образом:



бананы — на 3,39%, до 109,52 руб./кг;

сметана — на 2,88%, до 204,69 руб./кг;

свежие помидоры — на 2,83%, до 179,13 руб./кг;

черный байховый чай — на 2,17%, до 977,98 руб./кг;

сухие молочные смеси для детского питания — на 1,6% — до 1031,96 руб./кг;

куриные яйца — на 1,56%, до 74,3 рубля за упаковку из 10 штук;

пшеничная мука — на 1,25%, до 41,05 руб./кг;

хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 1,01%, до 78,35 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также, согласно подсчетам Татарстанстата, подорожали полукопченая колбаса, питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, творог, мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье и шлифованный рис. Минимально выросли средние цены на говядину и баранину (кроме бескостного мяса), мороженая неразделанная рыба, маргарин, сахар-песок и яблоки.

В начале весны в Татарстане средние цены на некоторые продукты питания снизились. В частности, подешевели твердые, полутвердые и мягкие сыры и вареная колбаса.



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Татьяна Демина