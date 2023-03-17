В Казани начали планировать проведение аниме-фестиваля

Фото: telegram-канал Тимура Сулейманова

В Казани все-таки решили приступить к подготовке проведения аниме-фестиваля. Помощник раиса Татарстана, глава республиканского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов заявил, что провел встречу с инициативной группой, где прошли первые обсуждения.



— Начали планировать с ребятами фестиваль аниме. Тепло и конструктивно поговорили, — заявил он.

По словам Сулейманова, группа продолжит работу, а ее следующий шаг — планирование и разработка первой версии концепции фестиваля. Он также отметил, что на встрече услышал и узнал о разных предубеждениях, которые есть в обществе насчет аниме-культуры.

— Было бы здорово включить элемент семейности в фестиваль: чтобы дети и подростки смогли найти новых знакомых, а родители — увидеть все своими глазами и познакомиться с аниме лично, — считает помощник раиса Татарстана.



Напомним, ранее Тимур Сулейманов в своем telegram-канале запустил опрос, нужно ли в Казани провести фестиваль аниме. По его словам, учитывая массовое вовлечение молодежи, инициатива организовать такое мероприятие заслуживает внимания.

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Илина Хакимова